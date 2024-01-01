برعاية أمير المنطقة الشرقية.. "الموارد البشرية" تُنظم ملتقى المهارات والتدريب "وعد"

وسيضم الملتقى عدة فعاليّات ولقاءات مع رؤساء المجالس القطاعية للمهارات، وعرضًا لمحفزات المهارات والتدريب، وجلسات حوارية متنوعة متخصصة بتطوير المهارات، كما يشتمل الملتقى على تقديم فرص تدريبية للمستفيدين من الطلاب والباحثين عن العمل والمقدمة من قِبل الأكاديميات، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة تستهدف عددًا من الخبراء والمختصين المهتمين في مجال المهارات والتدريب.