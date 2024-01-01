برعاية أمير المنطقة الشرقية.. "الموارد البشرية" تُنظم ملتقى المهارات والتدريب "وعد"

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم ملتقى المهارات والتدريب "وعد" في المنطقة الشرقية، وذلك خلال الفترة من 3-4 يناير 2024م, بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران.
وسيضم الملتقى عدة فعاليّات ولقاءات مع رؤساء المجالس القطاعية للمهارات، وعرضًا لمحفزات المهارات والتدريب، وجلسات حوارية متنوعة متخصصة بتطوير المهارات، كما يشتمل الملتقى على تقديم فرص تدريبية للمستفيدين من الطلاب والباحثين عن العمل والمقدمة من قِبل الأكاديميات، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة تستهدف عددًا من الخبراء والمختصين المهتمين في مجال المهارات والتدريب.
ويعد ملتقى المهارات والتدريب هو الأول من نوعه بالمنطقة، والثاني ضمن سلسلة الملتقيات المنبثقة من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، التي تنظمها الوزارة على مستوى مناطق المملكة، حيث انطلقت سلسلة الملتقيات في منطقة الحدود الشمالية، وستتواصل في عددٍ من مناطق المملكة.