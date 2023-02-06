تنفيذ استكمال مشروع درء أخطار السيول شرق الطائف

وتم إنجاز مرحلة متقدمة من المشروع وفق المراحل التي تم قطعها خلال الفترة الماضية، وسيحقق المشروع دعم مرونة التدفق المروري بهذا الموقع الذي يخترق تجمعات سكانية والمنطقة الصناعية، ويسهل على الأهالي ويعزز تسريع أعمال احتواء آثار الأمطار والسيول، وقد تم استخدام أحدث التقنيات في المشروع الجديد الذي يخترق أحد أهم المحاور الرئيسية بالمحافظة.