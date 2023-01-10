"الأكاديمية المالية" تُطلق دليل البرامج التدريبية والشهادات المهنية

وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في السعودية من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي، وتقديم الحلول التدريبية لهم، وكذلك إلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.