"الأكاديمية المالية" تُطلق دليل البرامج التدريبية والشهادات المهنية

أعلنت الأكاديمية المالية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030) إطلاق دليل البرامج التدريبية والشهادات المهنية لعام 2023م، الذي يتضمن عددًا من المسارات التدريبية التي تركز على الأدوار الوظيفية المتنوعة، ومستويات الجدارات المختلفة لجميع الوظائف في القطاع المالي، وفق الإطار الموحد لجدارات القطاع المالي.
ويستعرض الدليل البرامج التدريبية والشهادات المهنية التي تقدمها الأكاديمية المالية خدمة لغايتها لتنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي السعودي عبر قطاعاته الفرعية (البنوك، التأمين، التمويل والأوراق المالية).
وأوضحت الأكاديمية المالية أن المسارات التدريبية تسهم في تمكين منسوبي القطاع المالي من خلال اكتساب المعارف والمهارات اللازمة بشكل تصاعدي خلال رحلة التعلم؛ إذ تسند الأكاديمية في تقديم خدماتها إلى الخبراء الممارسين والجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية المرموقة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في جميع المجالات المالية والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
وأتاحت الأكاديمية التسجيل في برامجها التدريبية وشهاداتها المهنية 2023م من خلال بوابة التسجل: https://fa.gov.sa/ar/services/Pages/training2023.aspx.
وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في السعودية من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي، وتقديم الحلول التدريبية لهم، وكذلك إلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.