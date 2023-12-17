"مركز حلول" يطلق برنامج الممارس المعتمد في الطفولة "CCP-1"

كما تطرّق إلى بيان خطة وأهداف البرنامج، والمتمثّلة في بناء قدرات ومهارات ومعارف الممارسين في مجال رعاية وتعليم مرحلة الطفولة من خلال المبادئ الأساسية للممارس المهني، وأهم المهارات التي يجب أن يتحلّى بها أثناء الممارسة، وفهم محاور جودة الرعاية للطفل، والتي يتم تناولها بالبرنامج التدريبي خلال الأيام التدريبية والموضوعات على نحو معدّ مسبقًا وفقًا لجدول زمني.