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"ملكية ينبع" تحتفل بـ"يوم التأسيس" بفعاليات متنوعة

وتستعرض مراحل التطوّر الصناعي وإنشاء الهيئة
"ملكية ينبع" تحتفل بـ"يوم التأسيس" بفعاليات متنوعة

احتفلت الهيئة الملكية بينبع، بذكرى "يوم التأسيس"، اليوم الأربعاء، في المقرّ الرئيس بمدينة ينبع الصناعية.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي بالنيابة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة، وعدد من مديري العموم، وجمع من منسوبي الهيئة الملكية بينبع.

وتضمّن الحفلُ ركنَ الخيمة التراثية التي احتوت على العديد من الأدوات والألبسة التراثية، ومائدة احتوت على عدد من المأكولات الشعبية.

وبدأت مراسم الاحتفال بالسلام الملكي، وعرض مقطع "فيديو" لمراحل التطور الصناعي في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وإنشاء الهيئة الملكية، وصاحب العرض أوبريت "درة البلدان".

وعبّر الحضور عن سعادتهم بهذه المناسبة، وسط مظاهر البهجة والسرور وتقديم خالص الدعاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة بالرفعة والنماء.

الهيئة الملكية بينبع
يوم التأسيس 2024

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