"خالد بن سعود" يستقبل رئيس نادي تبوك الأدبي

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس نادي تبوك الأدبي الدكتور نايف بن دخيل الله الجهني، والهيئة الإدارية للنادي.
واطلع خلال الاستقبال على جانب من أنشطة النادي والبرامج الثقافية المنفذة في المرحلة الماضية، مستمعًا إلى شرح عن خطط النادي المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
كما تسلم الأمير "خالد"، عددًا من إصدارات النادي الأدبي، والتي تنوعت بين البحوث والرواية والقصة، لمؤلفين من مختلف مناطق المملكة؛ إذ تأتي ضمن خطة النادي لطباعة الكتب وإثراء المكتبة السعودية والعربية بالعديد من الإصدارات المتنوعة الأغراض.
وأكد أهمية تعزيز الحراك الثقافي بالمنطقة، ودعم المواهب الناشئة؛ لتحسين جودة الإنتاج الفني والثقافي المحلي وبناء جسور تواصل مع المثقفين داخل وخارج المملكة.
وأشاد نائب أمير تبوك، بالحراك الثقافي الذي تشهده المملكة، والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بفضل الله، ثم بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد سلمان -حفظهما الله-.
من جهته قدم الدكتور "الجهني"، شكره وامتنانه لأمير تبوك ونائبه على دعمهما ومتابعتهما الدائمة للمشهد الثقافي وسير العمل الأدبي في المنطقة.