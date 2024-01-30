"خالد بن سعود" يستقبل رئيس نادي تبوك الأدبي

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس نادي تبوك الأدبي الدكتور نايف بن دخيل الله الجهني، والهيئة الإدارية للنادي.