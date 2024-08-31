"السديري" يفتتح معرض "حلم الفوتوغرافي" للعماني محمد الشعيلي

افتتح مديرُ عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية خالد بن سعد السديري؛ "المعرضَ الفوتوغرافي حلم" للمصوّر الفوتوغرافي العماني محمد الشعيلي، أمس "الجمعة" في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بحضور مدير الجمعية يوسف الحربي، وعدد من مصوري المنطقة الشرقية والمهتمين في التصوير الضوئي، بالإضافة إلى ضيوف المعرض من سلطنة عمان، مستمرًّا المعرض عشرة أيام ومشتملًا على ورشة تصوير ولقاء حواري للمصورين والمهتمين، "الثلاثاء" المقبل.
يمثّل المعرضُ محطَّةً فنيّة بارزة في مسيرة المصور محمد الشعيلي، ويُعدُّ استكمالًا لتجربة فنية بدأت بمعرضه الأول في متحف بيت الزبير العام المنصرم؛ حيث تمّ من خلاله تسليط الضوء على التراث العماني الغنيّ بأسلوب فني معاصر.
ويأتي المعرض في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بالحفاظ على التراث الثقافي، ويهدف إلى تعزيز الوعي بجماليات التراث العماني من خلال عدسة التصوير.
وأوضح المصور محمد الشعيلي أن المعرض يتضمّن مجموعة من الصور التي تجسّد ملامح التراث العماني الأصيل، وأنّ الصور المعروضة ليست مجرد لقطات فوتوغرافية، بل هي أعمال فنية تعبر عن الهوية الثقافية والبيئة الطبيعية والاجتماعية لعمان، وكل صورة تحكي قصة عن القيم والتقاليد العمانية التي تناقلتها الأجيال، وتوثّق تفاصيل الحياة اليومية في عمان بلمسة فنية تجمع بين الماضي والحاضر.