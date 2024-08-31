"السديري" يفتتح معرض "حلم الفوتوغرافي" للعماني محمد الشعيلي

افتتح مديرُ عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية خالد بن سعد السديري؛ "المعرضَ الفوتوغرافي حلم" للمصوّر الفوتوغرافي العماني محمد الشعيلي، أمس "الجمعة" في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بحضور مدير الجمعية يوسف الحربي، وعدد من مصوري المنطقة الشرقية والمهتمين في التصوير الضوئي، بالإضافة إلى ضيوف المعرض من سلطنة عمان، مستمرًّا المعرض عشرة أيام ومشتملًا على ورشة تصوير ولقاء حواري للمصورين والمهتمين، "الثلاثاء" المقبل.