شاهد.. دورية مرور تتمركز أمام مجمع مدارس الأميرة نوف

أشاد أولياء الأمور بدور إدارة مرور العاصمة المقدسة في فك الخناق الذي يشهده مجمع الأميرة نوف بمخطط الشرائع، والذي كان يشهد تكدساً وارتداداً وتعطلاً لحركة السير يتسبب أحياناً في حدوث التلاسن والاشتباك بالأيدي، واعتبروا ذلك من الماضي.
وتمثلت خطة إدارة مرور العاصمة المقدسة في فك الخناق بتوحيد اتجاه المركبات ووضع حواجز خرسانية تمنع دخول المركبات من طريق محمد صالح باتجاه المدرسة، وجعله طريقاً للخروج فقط والدخول إلى المجمع من المدخل الآخر على الطريق نفسه وصولاً إلى المجمع.
ووجهت إدارة مرور العاصمة المقدسة بتمركز دورية مرور أمام المجمع لضبط حركة المركبات وتطبيق مخالفة منع الوقوف على المركبات المخالفة عن طريق جهاز باشر، مما أسهم في انتهاء التكدس والزحام في الموقع.