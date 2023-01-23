شاهد.. دورية مرور تتمركز أمام مجمع مدارس الأميرة نوف

أشاد أولياء الأمور بدور إدارة مرور العاصمة المقدسة في فك الخناق الذي يشهده مجمع الأميرة نوف بمخطط الشرائع، والذي كان يشهد تكدساً وارتداداً وتعطلاً لحركة السير يتسبب أحياناً في حدوث التلاسن والاشتباك بالأيدي، واعتبروا ذلك من الماضي.