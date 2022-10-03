مكتبة "عبدالعزيز العامة" تشارك في معرض الرياض للكتاب بمجموعات نادرة

من جانب آخر شارك نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد في الندوة التي عقدت مساء أمس الثاني من أكتوبر الجاري بمعرض الكتاب تحت عنوان: "الأرشيف المصور وحفظ التاريخ" وضمت عدداً من الباحثين والباحثات، حيث عرض فيها لنموذج مركز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة للصور، وهو من أهم المراكز بالمملكة كما ذكر، حيث أكد الدكتور الزيد أن المركز يقوم بعمل الدراسات حول هذه الصور التاريخية التي تختص بتاريخ المملكة، فضلاً عما يقوم به من صيانة وترميم باعتباره مركزاً متخصصاً لحفظ الأرشيف والصور.