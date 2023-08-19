أكثر من 65 ألف طالب وطالبة ينتظمون غدًا الأحد بـ"تعليم القنفذة"

ينتظم أكثر من 65 ألف طالب وطالبة، بعد انتهاء الإجازة الصيفية، غدًا الأحد، على مقاعد الدراسة، بمختلف المراحل بتعليم القنفذة، مع بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.
وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري: شرعت الإدارة منذ وقت مبكر في استعداداتها للعام الدراسي، وكانت البداية بترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس وفق آلية وإجراءات محددة؛ لضمان وصولها إلى الطالب من أول الدراسة.
كما عملت الإدارة على تهيئة وصيانة ونظافة المدارس لتوفير بيئات تربوية جاذبة وملائمة للطلبة، وتجهيز وصيانة عدد من المختبرات المدرسية، والوقوف على حافلات النقل المدرسي ومدى جاهزيتها وملاءمتها لشروط الأمن والسلامة.
ونوه "الجعفري" بخطة المتابعة الإشرافية؛ لضمان بداية جادة وانتظام تام مع أول حصة دراسية؛ حيث هناك أكثر من 416 زيارة إشرافية للمشرفين والمشرفات؛ لمتابعة الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية، يرافقها أكثر من 90 زيارة للقيادات التعليمية بالإدارة؛ لتعزيز الانضباط المدرسي، وبث روح الإيجابية والتفاؤل لعام دراسي يحققون فيه ما يصبون إليه من نجاح وتفوق.
كما أكد "الجعفري" على الدور الفاعل والمهم لأولياء أمور الطلاب وأسرهم في التهيئة والتحفيز، وتشجيع أبنائهم الطلبة على البداية الجادة والفاعلة، لضمان عام دراسي ناجح.