أكثر من 65 ألف طالب وطالبة ينتظمون غدًا الأحد بـ"تعليم القنفذة"

ينتظم أكثر من 65 ألف طالب وطالبة، بعد انتهاء الإجازة الصيفية، غدًا الأحد، على مقاعد الدراسة، بمختلف المراحل بتعليم القنفذة، مع بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.