بيئة العرضيات تحتفي بالمعلمين والطلاب في يوم الوفاء

وأعرب مدير المكتب أحمد بن محمد الفقيه عن شكره وامتنانه للمعلمين والطلاب على إسهاماتهم الإيجابية وتعاونهم المثمر في إنجاح المبادرات التي ينفذها المكتب، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية وتحفيز المجتمع على المشاركة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.