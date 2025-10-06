بيئة العرضيات تحتفي بالمعلمين والطلاب في يوم الوفاء

في لفتة تقديرية، احتفل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات بتكريم عددٍ من المعلمين والطلاب الذين كان لهم دور فاعل ومشاركة متميزة في مبادرات المكتب المختلفة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود المعلمين في دعم البرامج والمبادرات البيئية والزراعية، وتعزيز روح الشراكة بين قطاع التعليم ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وترسيخ قيم المحافظة على الموارد الطبيعية.
وأعرب مدير المكتب أحمد بن محمد الفقيه عن شكره وامتنانه للمعلمين والطلاب على إسهاماتهم الإيجابية وتعاونهم المثمر في إنجاح المبادرات التي ينفذها المكتب، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية وتحفيز المجتمع على المشاركة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الحفل، تم تقديم الدروع وشهادات التقدير للمكرمين وسط أجواء احتفالية عكست روح الوفاء والعرفان لمربي الأجيال وجهودهم في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.