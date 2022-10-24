"صحة حائل" أفضل جهة حكومية مشارِكة في مهرجان "مزاد الإبل"

من جهته، قال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري: إن هذا التكريم لصحة حائل سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود في البرامج والفعاليات القادمة لخدمة المجتمع في كل الجوانب الصحية والتطوعية.