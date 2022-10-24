"صحة حائل" أفضل جهة حكومية مشارِكة في مهرجان "مزاد الإبل"

حصدت "صحة حائل"، اليوم الاثنين، جائزة أفضل جهة حكومية مشارِكة في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل بحائل.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمهرجان مزاد الإبل في "تربة حائل"، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحضور أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.
من جهته، قال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري: إن هذا التكريم لصحة حائل سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود في البرامج والفعاليات القادمة لخدمة المجتمع في كل الجوانب الصحية والتطوعية.
وشكر جميع منسوبي المديرية والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة وجامعة حائل والتطوع الصحي والقطاع الثالث الذين يبذلون جهودًا تكاملية جبارة وعطاءً مستمرًا في مثل هذه الفعاليات والمناشط الصحية.