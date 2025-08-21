"بيئة العرضيات" تنفذ ورشة توعوية عن الأمراض المشتركة بين الطيور والإنسان

وهدفت الورشة إلى رفع الوعي لدى المربين والمتعاملين مع الطيور، من خلال التعريف بالأمراض التي قد تنتقل إلى الإنسان، خاصة الطيور التي تُربى داخل المنازل أو تكون قريبة من التجمعات السكانية. كما أكدت الورشة أن أبرز هذه الأمراض هي التنفسية، مشددة على أهمية اتباع أساليب التربية السليمة والإجراءات الوقائية لحماية صحة الإنسان والحيوان.