"بيئة العرضيات" تنفذ ورشة توعوية عن الأمراض المشتركة بين الطيور والإنسان

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات ورشة عمل إرشادية في سوق الخميس الشعبي، تناولت الأمراض المشتركة بين الطيور والإنسان وطرق الوقاية منها.
وهدفت الورشة إلى رفع الوعي لدى المربين والمتعاملين مع الطيور، من خلال التعريف بالأمراض التي قد تنتقل إلى الإنسان، خاصة الطيور التي تُربى داخل المنازل أو تكون قريبة من التجمعات السكانية. كما أكدت الورشة أن أبرز هذه الأمراض هي التنفسية، مشددة على أهمية اتباع أساليب التربية السليمة والإجراءات الوقائية لحماية صحة الإنسان والحيوان.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي ينفذها المكتب بشكل مستمر، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي ورفع كفاءة الممارسات البيئية والصحية، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق أهداف الوزارة وخدمة المجتمع.