أمير الشرقية يُسلم عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي
رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، حفل تسليم عدد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.
جاء ذلك بالتعاون مع جمعيتي "البر" الخيرية و"بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.
كما بارك الأمير سعود بن نايف، توقيع خمس اتفاقيات لمستفيدي الانتفاع المنتهي بالتملك مع صندوق التنمية العقارية.
وهنّأ أمير المنطقة الشرقية، المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية بتوحيد الجهود بين الجهات؛ لتحقيق حلم كل أسرة مستحقة في امتلاك منزل مناسب والعيش في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة، بإذن الله.
وقال أمين عام جمعية البر الخيرية الدكتور يوسف الراشد: إن العديد من المبادرات جرى إطلاقها تنفيذًا لاتفاقية الشراكة والتفاهم الثلاثية التي وقعتها الجمعية، بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن".
وأوضح أنه يتم من خلالها توفير وحدات سكنية للمواطنين في المنطقة الشرقية، منوهًا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تحقق تضافرًا نوعيًا للجهود بين أطراف الشراكة كانت ثمارها حتى هذا اليوم المبارك تسليم 320 مسكنًا لمستحقيها، ليصبح إجمالي ما تم تسليمه 575 وحدة سكنية.