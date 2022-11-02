أمير الشرقية يُسلم عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

وأوضح أنه يتم من خلالها توفير وحدات سكنية للمواطنين في المنطقة الشرقية، منوهًا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تحقق تضافرًا نوعيًا للجهود بين أطراف الشراكة كانت ثمارها حتى هذا اليوم المبارك تسليم 320 مسكنًا لمستحقيها، ليصبح إجمالي ما تم تسليمه 575 وحدة سكنية.