سكان أحياء جنوب "الرياض" يشتكون من "سموم" "صناعية الشفا"

ولفتوا إلى أن الأحياء كانت تحدها من الجنوب منطقة التشليح، قبل إزالتها ونقلها، قائلين: إن تكرر ذلك مع "صناعية الشفا" -التي تنقسم إلى جزأين (مصانع وورش لتصليح السيارات)- سيعطي تلك الأحياء بيئة نظيفة، بعيدًا عن التلوثات السامة والتشوهات البصرية.