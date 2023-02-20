جمعيّتا "كيان" و"حياتنا" توقّعان اتفاقيةَ تعاون

وقّعت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اليوم الاثنين؛ اتفاقية تعاون مع الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا".
يأتي ذلك تحقيقًا لأهداف "كيان" في تفعيل الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، ورغبةً في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكامل بين القطاعات.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات مجانية لمستفيدي جمعية "كيان"، عبر تطبيق عيادات "حياتنا" للرعاية الطبية بالجمعية الأهلية للتوعية الصحية، في عيادات التثقيف الصحي والتغذية واللياقة البدنية، والتعاون في تفعيل الأيام العالمية الصحية.
وقّع من جانب جمعية "كيان" مديرةُ تطوير الأعمال غيداء الغامدي، كما وقّع من جانب الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" المديرُ التنفيذي أحمد خبراني.
يذكر أن الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" لديها عيادات للرعاية الطبية، تنفّذ من خلالها خدمات العلاج الوقائي لأصحاب الأمراض المزمنة، المهتمّين بالغذاء الصحي واللياقة البدنية، ولديها عددٌ من المواعيد المجانية المخصصة لفئات محددة من المجتمع.
وتُعنى جمعية "كيان" للأيتام بتقديم كل أوجه التنمية والتمكين لمستفيديها، ولديها مستفيدون من الفئات المشمولة بالخدمات المجانية لدى الطرف الأول، وترغب في الاستفادة من تلك الخدمات؛ لذا التقت إرادة الجانبين وتم الاتفاق بينهما.