جمعيّتا "كيان" و"حياتنا" توقّعان اتفاقيةَ تعاون

وتُعنى جمعية "كيان" للأيتام بتقديم كل أوجه التنمية والتمكين لمستفيديها، ولديها مستفيدون من الفئات المشمولة بالخدمات المجانية لدى الطرف الأول، وترغب في الاستفادة من تلك الخدمات؛ لذا التقت إرادة الجانبين وتم الاتفاق بينهما.