"أسر التوحد" تطلق مشروع "سند التوحُّد" للرعاية القانونية

تهدف المذكرة إلى تنفيذ مشروع "سند التوحُّد" للرعاية القانونية لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم على مستوى المملكة، والذي يُعنى بتوفير الدعم القانوني لذوي التوحد من خلال اشتراكات سنوية تكفل لهم الحفاظ على حقوقهم؛ لما يضمن تحسين جودة حياتهم والتخفيف من أعباء غياب المعرفة القانونية، ورفع نسبة الوعي بالأنظمة والتشريعات دون تحمُّل مشقة البحث عن المحامين والمستشارين.