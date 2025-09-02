الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي يزور "إرادة التوحد" بنجران ويشيد ببرامجها المتنوعة

قام الدكتور ذيب الجبرين، الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، بزيارة إلى جمعية إرادة التوحد بنجران، التقى خلالها بفريق العمل واطّلع على البرامج والمشاريع المقدمة لدعم الأفراد ذوي اضطراب التوحد.
وأشاد الدكتور الجبرين بما شاهده من تنوع وتنظيم وجودة في تنفيذ البرامج، مؤكدًا أن الجمعية تُعد من الجمعيات الرائدة بالمنطقة الجنوبية، لما تقدمه من جهود ملموسة لخدمة هذه الفئة الغالية.
وفي تصريح له، أعرب عن سعادته بما وجده من مبادرات نوعية وخدمات متخصصة، معتبرًا أنها تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وداعيًا إلى مواصلة تطويرها بما يتوافق مع الاحتياجات المتجددة.
من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي للجمعية منصور سمران هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها ستُسهم في تعزيز التعاون مع المجلس التخصصي، ودعم قدرات الجمعية في توسيع نطاق خدماتها.
وأكد سمران أن الجمعية ماضية في تطوير برامجها وتبني أساليب مبتكرة وشاملة لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للأفراد ذوي التوحد وأسرهم.