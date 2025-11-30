"بيئة جدة" تنفذ جولة رقابية بسوق الأنعام لتعزيز الصحة العامة بالتعاون مع "وقاء"

وأكد المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة جدة، أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار حرص المكتب على متابعة الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية وضمان سلامة المنتجات، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مركز وقاء والجهات ذات العلاقة لرفع جودة الأداء الرقابي.