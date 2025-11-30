"بيئة جدة" تنفذ جولة رقابية بسوق الأنعام لتعزيز الصحة العامة بالتعاون مع "وقاء"

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع مركز وقاء، جولة رقابية ميدانية على سوق الأنعام المركزي، ضمن جهود تعزيز الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات في أسواق المواشي والطيور.
وتضمنت الجولة فحص المواشي قبل وبعد الذبح، والتحقق من الشهادات الصحية للعاملين، ومراجعة الشهادات الرسمية للباعة لضمان نظامية مزاولة النشاط. كما شملت الزيارة محلات بيع الطيور والفحم المستورد للتأكد من مطابقتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وتهدف هذه الجولات إلى رفع كفاءة الرقابة الصحية، وحماية المستهلك، والحد من المخالفات، إلى جانب توعية العاملين والباعة بأهمية الالتزام بالاشتراطات البيطرية والصحية.
وأكد المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة جدة، أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار حرص المكتب على متابعة الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية وضمان سلامة المنتجات، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مركز وقاء والجهات ذات العلاقة لرفع جودة الأداء الرقابي.
وأضاف أن المكتب مستمر في تنفيذ الجولات التفتيشية بشكل دوري على الأسواق والمنشآت، بما ينسجم مع توجيهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الصحة العامة وتطبيق أعلى المعايير الرقابية في الأسواق والمسالخ.