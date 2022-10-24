108 نزلاء وموظفين وإداريين بدار الملاحظة بجدة يتعرفون على مضار السموم

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات معرضاً توعوياً عن أخطار السموم لمنسوبي ونزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بجدة.
افتتحه مدير الدار نايف بن ناصر البقمي واستفاد منه 71 نزيلاً و37 موظفاً وإدارياً بالدار، وقد شمل العرض التعريفي الذي قدمه فريق كفى ويضم طبيباً مختصاً، طرق الوقاية من السموم وخطرها على الصحة والفرد والمجتمع، وذلك ضمن مبادرة بيئة نقية، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالعزيزية.
وفي ختام الفعالية، كرمت إدارة الدار فريق كفى على برامجها التوعوية التي تساهم في الحد من خطورة تعاطي التبغ والمخدرات.