108 نزلاء وموظفين وإداريين بدار الملاحظة بجدة يتعرفون على مضار السموم

افتتحه مدير الدار نايف بن ناصر البقمي واستفاد منه 71 نزيلاً و37 موظفاً وإدارياً بالدار، وقد شمل العرض التعريفي الذي قدمه فريق كفى ويضم طبيباً مختصاً، طرق الوقاية من السموم وخطرها على الصحة والفرد والمجتمع، وذلك ضمن مبادرة بيئة نقية، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالعزيزية.