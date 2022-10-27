الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تختتم حملتها التوعوية بسرطان الثدي

واشتملت الفعاليات الختامية على عدد من الأركان التوعوية في مستشفى قوى ‏‏الأمن بالدمام والعيادات التخصصية الشاملة في الطائف وتبوك ووادي الدواسر وعرعر وجازان، تضمنت مواد ورسائل توعوية وعروضاً مرئية ‏‏حول سرطان الثدي، وأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر باستخدام جهاز ‏‏الماموجرام، إضافة إلى مشاركة الفرق الطبية المختصة في الإجابة عن ‏‏استفسارات الحضور حول سرطان الثدي وأعراضه وطرق الوقاية منه، وعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية. ‏