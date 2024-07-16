"قافلة التجمع الأول الطبية" تنطلق لمحافظتَيْ "وادي الدواسر" و"السليل"

وتضم القافلة عدد 14 من الكوادر الطبية، وتضم 5 من الكوادر التمريضية، وعلى هامشها ستتم إقامة عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل والتعاون بين الأطباء لتبادل الخبرات والمعرفة والتحفيز على التعلم المستمر، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين وتطويرها وفق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات.