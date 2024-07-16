"قافلة التجمع الأول الطبية" تنطلق لمحافظتَيْ "وادي الدواسر" و"السليل"

يطلق تجمع الرياض الصحي الأول القافلة الطبية في رحلتها الثانية، متجهةً نحو مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى السليل العام؛ لتقديم مختلف الخدمات الصحية العامة والتخصصية للمستفيدين خلال يومَي الجمعة والسبت الموافق 19 - 20 يوليو 2024م.
وتضم القافلة عدد 14 من الكوادر الطبية، وتضم 5 من الكوادر التمريضية، وعلى هامشها ستتم إقامة عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل والتعاون بين الأطباء لتبادل الخبرات والمعرفة والتحفيز على التعلم المستمر، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين وتطويرها وفق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة متواصلة من الجهود التطوعية التي ينظمها تجمع الرياض الصحي الأول؛ وذلك بهدف تقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد المجتمع في مختلف مناطقهم؛ حيث يسعى "التجمع الأول" إلى ضمان سهولة الوصول والحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية وكفاءة متناهية، تماشيًا مع رؤية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.