برنامج "الإعلام السياحي" بجامعة خالد يحصد شهادة EURHOQUAL

ويأتي هذا الإنجاز ليجعل البرنامج من أوائل البرامج الأكاديمية في المملكة التي تحصل على هذه الشهادة؛ حيث تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية الذي عقد مؤخرًا في دولة تونس.