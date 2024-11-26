برنامج "الإعلام السياحي" بجامعة خالد يحصد شهادة EURHOQUAL

حصل برنامج ماجستير الإعلام السياحي في قسم الإعلام والاتصال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد، على شهادة الجودة الشاملة EURHOQUAL من الجمعية الأوروبية للسياحة والضيافة EURHODIP.
ويأتي هذا الإنجاز ليجعل البرنامج من أوائل البرامج الأكاديمية في المملكة التي تحصل على هذه الشهادة؛ حيث تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية الذي عقد مؤخرًا في دولة تونس.
كما حصلت الجامعة ممثلةً ببرنامج ماجستير الإعلام السياحي على عضوية الجمعية الأوروبية للسياحة والضيافة، لتكون بذلك أول جامعة سعودية تنال هذه العضوية.
يعكس ذلك تقديم الجامعة لبرامج تعليمية تتسم بالجودة والتميز وتسهم في إعداد كوادر متخصصة في الإعلام السياحي قادرة على دعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة.
ويُعد "برنامج ماجستير الإعلام السياحي" من البرامج الأكاديمية التي تهدف إلى دمج مفاهيم الإعلام الحديث باحتياجات قطاع السياحة المتنامي في المملكة.
ويعمل البرنامج على تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الإعلامية اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل في القطاع السياحي، مع التركيز على الترويج للمقومات السياحية الوطنية.
ويسعى إلى تعزيز المعرفة السياحية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيق استراتيجيات الإعلام الرقمي لدعم التسويق السياحي.
وقال رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الدكتور علي بن عبدالله آل زهير: إن حصول البرنامج على شهادة الجودة الشاملة EURHOQUAL يعد اعترافًا دوليًّا بمستوى التميز الأكاديمي للبرنامج وجودة مناهجه.
كما أوضح أن هذا المنجز جاء نتيجة تقييم شامل لجودة المناهج الدراسية، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، وكفاءة الخريجين في مجال الإعلام السياحي.
وأضاف أن حصول البرنامج على هذه الشهادة يعزز مكانته على المستوى المحلي والدولي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المؤسسات والجامعات العالمية، ويسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين في القطاع السياحي.
بدوره، أشار الأستاذ المساعد بالقسم ومنسق البرنامج والمسؤول عن ملف الاعتماد الدكتور عيسى المستنير، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود مستمرة تبذلها الجامعة لتعزيز مكانتها الأكاديمية، وتطوير برامجها، بما يتماشى مع المتطلبات العالمية.
وأكد أن البرنامج سيواصل العمل على تطوير الخطط الدراسية، بما يواكب أحدث التطورات في مجالي الإعلام والسياحة.
ُذكر أن قسم الإعلام والاتصال بالجامعة، يقدم 7 برامج تعليمية نوعية في درجتي البكالوريوس والماجستير، ويشرف على صحيفة "آفاق" التي تصدرها الجامعة دوريًا.