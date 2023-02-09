مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمزاحمية تعقد "مجلس الآباء"

من جانبه أكد الموجه الطلابي سعود السبيعي، على الدور الكبير الذي يلعبه مجلس أولياء الأمور في تحقيق المشاركة الناجحة والتعاون الحقيقي بين أولياء الأمور وإدارات المدارس، منوهًا بالاختبارات والاستعداد لها.