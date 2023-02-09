مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمزاحمية تعقد "مجلس الآباء"

عقدت مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمزاحمية، اليوم الخميس، مجلس الآباء، بحضور مدير المدرسة محمد المسعري، ووكيل المدرسة عبدالله الفهري، والموجه الطلابي سعود السبيعي، والمعلمين بالمدرسة، وعدد من أولياء الأمور.
وبدأ جدول أعمال الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم، بعد ذلك كلمة ترحيبية من مدير المدرسة، شكر فيها أولياء الأمور على حضورهم وتفاعلهم.
وأثنى "المسعري" على جهود المعلمين وعملهم في الميدان، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين البيت والمدرسة مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطالب وتحصيله الدراسي.
كما أكد أهمية مشاركة ولي الأمر في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة من خلال متابعته وتواصله وإبداء آرائه ومقترحاته.
واستعرض الاجتماع لائحة السلوك والمواظبة وأنواع المخالفات والتعديلات، وما أضيف من الإجراءات في الغياب من قبل وكيل المدرسة، وكذلك التعريف ببرامج المدرسة وأنشطتها والأنظمة فيها.
من جانبه أكد الموجه الطلابي سعود السبيعي، على الدور الكبير الذي يلعبه مجلس أولياء الأمور في تحقيق المشاركة الناجحة والتعاون الحقيقي بين أولياء الأمور وإدارات المدارس، منوهًا بالاختبارات والاستعداد لها.
وختم مجلس الآباء، بحوار مفتوح مع أولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم من قبل المسؤولين والمعلمين بالمدرسة.