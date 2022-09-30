بحضور المحافظ.. أهالي مركز "ثربان" بالمجاردة يحتفلون باليوم الوطني الـ 92

وتفصيلاً، تضمن الحفل الخطابي النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وانطلاق مسيرة وطنية نفذها طلاب وكشافة مدارس ثربان، حيث أوضح رئيس مركز ثربان فيصل الفاهمي خلال كلمته، ما يحظى به وطننا الغالي من رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.