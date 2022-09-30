بحضور المحافظ.. أهالي مركز "ثربان" بالمجاردة يحتفلون باليوم الوطني الـ 92

احتفل أهالي مركز ثربان باليوم الوطني الـ92، بمقر الساحة الشعبية وسط المركز، بحضور محافظ محافظة المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي, ورئيس مركز ثربان فيصل بن موسى الفاهمي, ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية والأهالي.
وتفصيلاً، تضمن الحفل الخطابي النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وانطلاق مسيرة وطنية نفذها طلاب وكشافة مدارس ثربان، حيث أوضح رئيس مركز ثربان فيصل الفاهمي خلال كلمته، ما يحظى به وطننا الغالي من رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
وأكد "الفاهمي" أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على أبناء الوطن يستذكرون فيها جهود قادة هذه البلاد الطاهرة لبناء حضارة وطنية سعودية، بعد ذلك قدم طلاب المجمع التعليمي بالطلاليع اوبريتاً وطنياً، و توالت فقرات الحفل التي اشتملت على مزمار وقصائد وطنية.
واختتمت فقرات الحفل بفلكلور شعبي قدمته فرقة فرسان ثربان الشعبية والتي شارك فيها محافظ المجاردة المكلف والحضور وسط فرحة وسرور بهذه المناسبة الوطنية الغالية.