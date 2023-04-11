لليوم الخامس.. مبادرة أجاويد لصحتك تُقدم 2366 خدمة في بيشة

وأوضحت صحة بيشة، أنها قدمت أكثر من 2366 خدمة في اليوم الخامس من المبادرة عبر عدد من العيادات الاستشارية والخدمات الطبية المساندة، بالإضافة لمشاركة جهات حكومية وجهات من القطاع غير الربحي، ومتطوعين ساهموا في الإرشاد والتوجيه مشيرة إلى أن المبادرة مستمرة حتى يوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ.