لليوم الخامس.. مبادرة أجاويد لصحتك تُقدم 2366 خدمة في بيشة

تستمر مديرية الشؤون الصحية ببيشة في تقديم الخدمات الطبية عبر مبادرة "أجاويد لصحتك"، والتي تتضمن عدداً من العيادات والخدمات المساعدة؛ المختبر، والصيدلية، وعربة التبرع بالدم، والأركان التثقيفية والتوعوية بالشاعر مول في بيشة، وذلك ضمن مبادرة أجاويد والتي أطلقتها هيئة منطقة عسير.
وأوضحت صحة بيشة، أنها قدمت أكثر من 2366 خدمة في اليوم الخامس من المبادرة عبر عدد من العيادات الاستشارية والخدمات الطبية المساندة، بالإضافة لمشاركة جهات حكومية وجهات من القطاع غير الربحي، ومتطوعين ساهموا في الإرشاد والتوجيه مشيرة إلى أن المبادرة مستمرة حتى يوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ.