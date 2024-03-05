تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم".. محافظ القويعية يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشّن محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، أول أمس الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2024، تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم".
وكان ذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القويعية العقيد محمد بن رفاعي العتيبي وعدد من مديري الجهات الأمنية والحكومية والأهلية في المحافظة.
ونُظِم بهذه المناسبة، حفل خطابي اشتمل على عديد من الفقرات، ومن ثم تجوّل محافظ القويعية بالمعرض المقام بهذه المناسبة والمتضمن مشاركة الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية، واطلّع على معدّات وآليات الدفاع المدني.
وفي نهاية الحفل، كرّم محافظ القويعية ومدير الدفاع المدني بالمحافظة، الجهات المشاركة.