الكلية التقنية بالرياض تنظم برنامج "التكامل المهني" وتطلق معرض "أبدع بابتكار"

في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز فرص التوظيف، نظمت الكلية التقنية بالرياض ممثلةً بوحدة الخدمات الإرشادية، برنامج “التكامل المهني (الثقافة التقنية والمهنية)”، الذي يهدف إلى تعريف المتدربين ببرامج الكلية وتخصصاتها التدريبية، إلى جانب المعرض المصاحب تحت شعار “أبدع بابتكار”، وذلك برعاية عميد الكلية المهندس فهد بن مطيران العنزي.
وشهد المعرض، الذي استمر يومين، عرضًا لعدد من الاختراعات والابتكارات التقنية والفنية، إضافة إلى ورش توعوية تناولت موضوعات متنوعة أبرزها الأمن السيبراني والصحة النفسية، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.
كما شاركت في الفعالية جهات حكومية وخاصة دعمًا للمبادرات الشبابية والتقنية، وتعزيزًا للتواصل بين المبتكرين وسوق العمل، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتحفيزها على تطوير مشاريعها الابتكارية.
وشهدت الفعالية زيارات طلابية للتعرف على أقسام وتخصصات الكلية، ومنها تخصص الهندسة الكهربائية، حيث اطّلع الطلاب على الأجهزة والابتكارات الطلابية، واستمعوا إلى برامج وكلمات توعوية حول حماية الأجهزة الذكية والتحميل الآمن للتطبيقات، والتحذير من الروابط والكيابل غير الموثوقة التي قد تشكل خطرًا أمنيًا على المستخدمين.