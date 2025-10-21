الكلية التقنية بالرياض تنظم برنامج "التكامل المهني" وتطلق معرض "أبدع بابتكار"

وشهدت الفعالية زيارات طلابية للتعرف على أقسام وتخصصات الكلية، ومنها تخصص الهندسة الكهربائية، حيث اطّلع الطلاب على الأجهزة والابتكارات الطلابية، واستمعوا إلى برامج وكلمات توعوية حول حماية الأجهزة الذكية والتحميل الآمن للتطبيقات، والتحذير من الروابط والكيابل غير الموثوقة التي قد تشكل خطرًا أمنيًا على المستخدمين.