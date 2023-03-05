"غرفة مكة "و"البيئة "والصندوق الزراعي يقيمون ورشة "الفرص الاستثمارية"

أقامت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعي ورشة عمل بعنوان " الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والممكنات النظامية" وذلك بمقر الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة.

وصرح مدير الاستثمار في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة " زيد بن جمعان الزهراني" أن الورشة استعرضت الفرص الاستثمارية المتنوعة، من خلال اجتماع ضمّ رجال الأعمال مع عدد من مديري وممثلي الفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرضها على المستثمرين، وتوضيح المنتجات والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية في الحصول على التمويل لتلك المنتجات ، والدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية.

وأشار أن الورشة تهدف إلى توضيح الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بمحافظات منطقة مكة المكرمة والإجابة عن أسئلة المستثمرين.

فيما أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يأتي من منطلق حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية لهم للإسهام بالنهوض بالقطاع الزراعي، بما يعود بالنفع العام على المزارع والمستثمر والمستهلك على حد سواء والتي تهدف إلى تطوير واستثمار مشاريع نوعية رائدة.