"تعليم شرورة" تطلق مسيرة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 92

ولفت إلى أن المسيرة الوطنية ضمن مجموعة من الفعاليات التي تقدمها الإدارة احتفاءً باليوم الوطني السعودي، وستستمر حتى الأسبوع المقبل بالعديد من البرامج والمناشط داخل وخارج المدارس.