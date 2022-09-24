"تعليم شرورة" تطلق مسيرة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 92

أطلقت إدارة تعليم شرورة، عصر اليوم، "مسيرة الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين.
جاء ذلك برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، ومشاركة كل منسوبي التعليم وأهالي المحافظة، ضمن فعاليات الإدارة بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة.
انطلقت المسيرة من أمام جامع خادم الحرمين الشريفين مرورًا بالمحافظة، وكان في استقبالهم محافظة شرورة؛ حيث شارك الجميع في العرضة السعودية.
ضمت المسيرة طلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة والخيالة موشحة بالأعلام الخضراء والكلمات الوطنية.
كما انضم للمسيرة عدد من الأهالي، صغارًا وكبارًا الذين ارتسمت على محياهم الفرحة والسرور بهذه المناسبة الوطنية الغالية على كل مواطن سعودي.
وقد قدم مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري، الشكر والتقدير للمحافظ وللجهات الأمنية المشاركة في التنظيم والتي ساهمت في نجاح المسيرة ولكل منسوبي التعليم المشاركين بالمسيرة.
ولفت إلى أن المسيرة الوطنية ضمن مجموعة من الفعاليات التي تقدمها الإدارة احتفاءً باليوم الوطني السعودي، وستستمر حتى الأسبوع المقبل بالعديد من البرامج والمناشط داخل وخارج المدارس.
وختامًا، تمنى لوطننا الازدهار المستمر، سائلاً الله، أن يحفظ قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ودامت أفراحك يا وطن.