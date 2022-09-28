جامعة نجران بشرورة تحتفل باليوم الوطني

اشتمل الحفل على فقرات متنوعة، بداية بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة عميد الكلية التطبيقية بشرورة الدكتور علي بن صالح الكربي، الذي أكّد أن هذه الذكرى نستلهم منها معاني الهمة والشموخ من حزم مليكنا سلمان ومن عزم ولي عهده الأمين.