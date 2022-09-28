جامعة نجران بشرورة تحتفل باليوم الوطني

نظم فرع جامعة نجران بمحافظة شرورة، الثلاثاء، احتفالية بذكرى اليوم الوطني 92، برعاية المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي.
جاء ذلك على مسرح الكلية بالمدينة الجامعية بشرورة، بحضور عدد من مديري الجهات المدنية والعسكرية والوجهاء والمواطنين في المحافظة، وجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وإداريين.
اشتمل الحفل على فقرات متنوعة، بداية بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة عميد الكلية التطبيقية بشرورة الدكتور علي بن صالح الكربي، الذي أكّد أن هذه الذكرى نستلهم منها معاني الهمة والشموخ من حزم مليكنا سلمان ومن عزم ولي عهده الأمين.
وقال: إن فرع الجامعة بشرورة في مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 يعيش أبهى صوره بفضل دعم القيادة الرشيدة الذي أسهم في تحقيق العديد من المنجزات في المجالات الأكاديمية والإدارية والمهنية.
بعد ذلك أدى مجموعة من طلاب الفرع بعض الألحان الفلكلورية المتمثلة في لحن الزامل ولحن الشرح، ثم استمع الحضور لقصيدة وطنية ألقاها الدكتور نواف بن أحمد حكمي، تغنى فيها بوطن الأمن والأمان وحكمة القيادة.
وتابع بعدها الحضور عرضًا مرئيًا عن مشاركة فرع الجامعة بشرورة في احتفالات اليوم الوطني 92 بالمحافظة.
واختُتم الحفل بالعرضة السعودية، شارك فيها الطلاب وجميع الحضور بكل فخر واعتزاز بوطن العز والأصالة، والذي أشرقت فيه أغلى رسالة.