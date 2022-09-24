"الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تحتفل باليوم الوطني 92

تشارك الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ (92) للمملكة، بمستشفيات قوى الأمن في الرياض ومكة المكرمة والدمام، والعيادات التخصصية الشاملة بمختلف مدن ومناطق المملكة.
واكتست جميع المباني التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللون الأخضر، احتفالاً بهذه المناسبة.
واستعرضت الفعالية عبر معارض صورًا تاريخية عن الخدمات الطبية تبين النقلة النوعية في الخدمات المقدمة بين الماضي والحاضر، كما وزعت هدايا للمرضى المنومين والمراجعين والمنسوبين في مختلف مستشفيات قوى الأمن، لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.
يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضًا ميدانية تحت عنوان "عِزّ الوطن"، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.