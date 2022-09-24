"الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تحتفل باليوم الوطني 92

واستعرضت الفعالية عبر معارض صورًا تاريخية عن الخدمات الطبية تبين النقلة النوعية في الخدمات المقدمة بين الماضي والحاضر، كما وزعت هدايا للمرضى المنومين والمراجعين والمنسوبين في مختلف مستشفيات قوى الأمن، لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.