أمانة جدة تنفذ 991 جولة ميدانية على مساكن العمال

وأضاف م.الزهراني أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن، تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.