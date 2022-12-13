أمانة جدة تنفذ 991 جولة ميدانية على مساكن العمال

نفذت أمانة محافظة جدة، أكثر من 991 زيارة على مساكن العمال، للتأكد من تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد وتراخيصها.
جاء ذلك ضمن جهود رفع مستوى الامتثال في المنشآت بمشاركة كل الجهات الحكومية.
وقال مستشار أمين جدة المهندس محمد إبراهيم الزهراني، اليوم الثلاثاء: إن الأمانة أخلت أكثر من 195 موقعًا؛ حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية، بحسب لائحة الاشتراطات البلدية.
ودعا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والإخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة؛ تفاديًا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقًا للاشتراطات النظامية.
وأضاف م.الزهراني أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن، تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.
فيما دعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر 940.