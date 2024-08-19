عبر حملة "خلك واعي 2".. جمعية "كفى" بالقنفذة تعالج 75 شابًا وشابةً من السموم

نفّذت جمعية "كفى" ضمن حملة "خلك واعي 2" للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة القنفذة عددًا من البرامج التي استهدفت الأسرة والمجتمع.
وأوضح مدير فرع جمعية "كفى" بالقنفذة حمزة الحليسي أن الحملة شملت عددًا من البرامج؛ أبرزها الدورات التدريبية والمعارض التوعوية بأضرار المخدرات وعيادة للإقلاع عن التدخين وأجهزة طبية حديثة وأعضاء بشرية لآثار التدخين في أشخاص فقدوا الحياة وركن قياس نسبة السكري ومسرح للطفل وسحوبات على جوائز قيمة.
وأضاف "الحليسي" أنه تم توزيع 1200 هدية على مرتادي الطريق الدولي، في حين قدّم الأطباء المختصون 250 استشارة طبية، وأثمرت الحملة إقلاع وعلاج 75 مستفيدًا.
وقدّم "الحليسي" شكره لشركاء النجاح، ولمن أسهم في رعاية ودعم برامج الجمعية، الجدير بالذكر أن الجمعية نفذت الحملة بالشراكة مع القطاعات الأمنية والعسكرية ومستشفى القنفذة العام والصحة النفسية والتطوع الصحي وإدارة التعليم وعدد من الجهات الأهلية.