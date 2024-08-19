عبر حملة "خلك واعي 2".. جمعية "كفى" بالقنفذة تعالج 75 شابًا وشابةً من السموم

وقدّم "الحليسي" شكره لشركاء النجاح، ولمن أسهم في رعاية ودعم برامج الجمعية، الجدير بالذكر أن الجمعية نفذت الحملة بالشراكة مع القطاعات الأمنية والعسكرية ومستشفى القنفذة العام والصحة النفسية والتطوع الصحي وإدارة التعليم وعدد من الجهات الأهلية.