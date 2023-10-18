وزير الداخلية وأمير جازان ونائبه يعزّون "الفيفي" في وفاة ابنه "مبارك"

أعرب وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء؛ عن خالص تعازيه ومواساته لشيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي بن حسن الفيفي، ولجميع أسرته، في وفاة نجل الشيخ "مبارك"، سائلًا الله عز وجل له الرحمة والمغفرة.