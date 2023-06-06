محافظ الزلفي يفتتح معرض "حماية " للتعريف بأخطار المخدرات

افتتح محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم معرض "حماية" للتوعية بمخاطر المخدرات ، كما التقى بمكتبه في ديوان المحافظة مدير إدارة منطقة محافظات الرياض بشركة الاتصالات السعودية عبدالحميد بن عبدالله بن دايل ، يرافقه مشرف المنطقة محمد العسكر.
وفي التفاصيل ، افتتح محافظ الزلفي معرض " حماية " للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تنظمه كلية التقنية للبنين ، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والجمعيات التطوعية والتوعوية ، حيث قص شريط افتتاح المعرض وتجول في أجنحة الجهات المشاركة مستمعاً لشرح واف عنها .
من جانبه، قال عميد كلية التقنية المهندس فهد الحربي خلال كلمته بالحفل الخطابي إن المعرض يأتي للتعريف بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع ويجسد المسؤولية الاجتماعية للكلية تجاه مجتمعها علاوة على أنه يعكس أهمية العمل المشترك في مواجهة المخدرات وحماية للمجتمع وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.
وفي ختام الحفل كرم محافظ الزلفي المشاركين من القطاعات والأفراد.
كما التقى محافظ الزلفي بمدير إدارة منطقة محافظات الرياض بشركة الاتصالات السعودية عبدالحميد بن عبدالله بن دايل ، يرافقه مشرف المنطقة محمد العسكر ، وجرى خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المشتركة وتعزيز سبل التعاون وتطوير خدمات الشركة بالمحافظة.