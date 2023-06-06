محافظ الزلفي يفتتح معرض "حماية " للتعريف بأخطار المخدرات

وفي التفاصيل ، افتتح محافظ الزلفي معرض " حماية " للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تنظمه كلية التقنية للبنين ، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والجمعيات التطوعية والتوعوية ، حيث قص شريط افتتاح المعرض وتجول في أجنحة الجهات المشاركة مستمعاً لشرح واف عنها .