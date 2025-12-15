"كبدك" تطلق غدًا برنامج "عيادة ترحال" ومعرضًا توعويًا في عرعر

تعتزم الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، بالتعاون مع تجمع الحدود الشمالية الصحي، إطلاق برنامج الطبيب الزائر "عيادة ترحال" في مدينة عرعر، لاستقبال مرضى الكبد وتقديم الفحوصات المجانية والاستشارات الطبية والتوعوية، وذلك بإشراف الاستشاري بركات المطيري.
ويُنفذ البرنامج في مستشفى برج الشمال الطبي بعرعر خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2025، من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، حيث يوفر خدمات متكاملة تشمل الكشف السريري، والفحوصات المخبرية، وأشعة السونار والفايبروسكان، إلى جانب الاستشارات الطبية. وقد خصصت الجمعية الرقم 920016200 للحجز والاستفسار.
وفي سياق متصل، اعتمدت الجمعية، بالتنسيق مع الشركاء، مركز تعزيز الصحة في العثيم مول بعرعر لاستضافة المعرض التوعوي المصاحب، الذي سيُقام خلال نفس الفترة، بهدف رفع الوعي بأمراض وفيروسات الكبد، وطرق انتقالها، ووسائل الوقاية منها، ضمن فعاليات حملة "ترحال – عرعر".
وأوضح مدير إدارة البرامج والمشاريع بالجمعية، عبدالسلام الفواز، أن البرنامج والمعرض يمثلان امتدادًا لجهود الجمعية في الوصول إلى المراجعين في مختلف مناطق المملكة، وتقديم خدمات نوعية تسهم في تعزيز الوعي والوقاية من أمراض الكبد.
وأكد الفواز أن البرنامج يُنفذ بإشراف كوادر طبية متخصصة، وبمشاركة الاستشاري بركات المطيري، بما يضمن جودة الخدمة وتحقيق أثر صحي ملموس للمجتمع المحلي، منوّهًا بتوجيهات المدير التنفيذي للجمعية، مطلق دغيم الخمعلي، الذي شدد على أهمية تقديم تجربة ميدانية متكاملة تعكس رسالة الجمعية ودورها الإنساني، وضمان تكامل الجهود بين الفرق المشاركة لإنجاح الفعالية.