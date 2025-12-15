"كبدك" تطلق غدًا برنامج "عيادة ترحال" ومعرضًا توعويًا في عرعر

ويُنفذ البرنامج في مستشفى برج الشمال الطبي بعرعر خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2025، من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، حيث يوفر خدمات متكاملة تشمل الكشف السريري، والفحوصات المخبرية، وأشعة السونار والفايبروسكان، إلى جانب الاستشارات الطبية. وقد خصصت الجمعية الرقم 920016200 للحجز والاستفسار.