أمير تبوك يُقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبة "لواء"

قلد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، مدير مكافحة المخدرات بتبوك اللواء سلوم بن مسعد النفيعي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.