أمير تبوك يُقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبة "لواء"

قلد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، مدير مكافحة المخدرات بتبوك اللواء سلوم بن مسعد النفيعي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وهنأ أمير "تبوك"، اللواء "النفيعي" بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.
كما ثمن أمير المنطقة، الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بتبوك.
من جانبه رفع اللواء سلوم النفيعي، الشكر للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، مثمنًا للأمير فهد بن سلطان، الدعم المتواصل لأعمال إدارة مكافحة المخدرات على مستوى المنطقة.