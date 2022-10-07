الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

شاركت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ممثلة في وحدة المعارض والمناسبات، بعددٍ من الأعضاء الميدانيين، وتأتي المشاركة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وعدد من الجهات الحكومية المشاركة في المعرض، للمساهمة في خروج المعرض بمظهر مناسب ومشرف يتفق مع ما وصلت إليه المملكة ثقافياً وحضارياً.