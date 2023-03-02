تستمرّ يومين.. محافظ القويعية يدشِّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشَّن محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2023، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" في مول القويعية.
وقدّم مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القويعية، العقيد تركي بن حسن المقباس، كلمةً بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، ثم شاهد الجميع عرض مشهد عن السلامة والصحة المهنية، بإشراف العقيد ناصر بن حسن العريفي، وشارك الشاعر علي بن ناصر المري بقصيدة وطنية.
واطلع ابن معمر على أركان المعرض المصاحب لهذه الفعالية، وعلى أجنحة المشاركين من الدوائر الحكومية والأهلية والتطوعية.
وستستمرّ فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني يومين على فترتين، صباحية ومسائية، ويتخلّلها العديد من المناشط؛ منها: إلقاء المحاضرات التوعويّة على طلبة المدارس، وكذا توزيع النشرات التوعوية على المدارس والجهات الحكومية ومرتادي المعرض؛ حيث قامت الإدارة بطباعة 1500 بروشور توعوي.
من جانبه أكّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القويعية العقيد تركي بن حسن المقباس، أن الفعاليات تستهدف رفعَ مستوى السلامة لدى كافة شرائح المجتمع؛ للحدِّ من كافة المخاطر والحوادث المختلفة، مؤكدًا أن الفعاليات تميّزت ونجحت بفضل الله ثم بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية فيها، وتضافُر جهود الجميع.