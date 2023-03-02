تستمرّ يومين.. محافظ القويعية يدشِّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

وقدّم مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القويعية، العقيد تركي بن حسن المقباس، كلمةً بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، ثم شاهد الجميع عرض مشهد عن السلامة والصحة المهنية، بإشراف العقيد ناصر بن حسن العريفي، وشارك الشاعر علي بن ناصر المري بقصيدة وطنية.