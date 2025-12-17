أمير تبوك يطّلع على نسب إنجاز مشروعات الأمانة ويؤكد أهمية مضاعفة الجهود

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على تقرير مفصّل حول المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة، ونسب الإنجاز المحققة في كل مشروع.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في مكتبه بالإمارة، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، إلى جانب الاطلاع على تقرير يتضمن مقومات وفرص الاستثمار المطروحة للعام الجاري، ومشروعات البنية التحتية بالمنطقة.
ونوّه سمو أمير منطقة تبوك بالدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع البلديات في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، مشيدًا بجهود معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والعاملين في أمانة المنطقة.
وشدّد سموه على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات والخدمات، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
من جهته، عبّر المهندس حسام اليوسف عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما تحظى به مشروعات الأمانة من دعم ومتابعة مباشرة من سموه.