100 ألف مستفيد من خدمات "ضغط الدم" بصحة عسير

أعلنت (صحة عسير) أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات برنامج الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في مسار ارتفاع ضغط الدم عبر الكشف الصحي من خلال المراكز الصحية بلغ ( 104640) مستفيدًا خلال عام 2020م بلغت الحالات المكتشفة عن طريق حملات الكشف الصحي المبكر (1730) حالة ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تنفيذ (38) ورشة عمل بلغ عدد المستفيدين (422) من الأطباء والتمريض، بجانب القيام بعمل (42) جولة إشرافية لمتابعة سير عمل البرنامج.