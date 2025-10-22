"بيئة جدة" تنفذ ورشة حول السجلات الزراعية ومشروع "حصر" لدعم التحول الرقمي وتنمية القطاع

ويُعد مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي في إدارة القطاع الزراعي، من خلال بناء قواعد بيانات جيومكانية شاملة تدعم الأنشطة المختلفة، وتسهم في تحليل البيانات وتوظيفها لتعزيز الأمن الغذائي وجودة المنتجات.