"بيئة جدة" تنفذ ورشة حول السجلات الزراعية ومشروع "حصر" لدعم التحول الرقمي وتنمية القطاع

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ورشة عمل بعنوان "أهمية السجلات الزراعية وموقع حصر"، بمشاركة عدد من المزارعين والمربين والمختصين، ضمن جهود المكتب لرفع الوعي بأهمية السجلات الزراعية ودورها المحوري في تطوير القطاع بالمملكة.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم السجل الزراعي المطور، وتسليط الضوء على أهمية التسجيل في موقع "حصر"، المعني بحصر الأنشطة الزراعية والحيوانية في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق السياسات الزراعية الحديثة.
وتضمنت الورشة شرحًا تفصيليًا لطريقة إصدار الرخص الزراعية الإلكترونية المتوافقة مع نظام الزراعة الجديد، إلى جانب استعراض أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة للمزارعين.
ويُعد مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي في إدارة القطاع الزراعي، من خلال بناء قواعد بيانات جيومكانية شاملة تدعم الأنشطة المختلفة، وتسهم في تحليل البيانات وتوظيفها لتعزيز الأمن الغذائي وجودة المنتجات.
كما يسهم المشروع في القضاء على المنتجات مجهولة المصدر، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمستثمرين الزراعيين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق تنمية زراعية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.