حصاد 2023.. "أجواد" تقدم قرابة 1700 برنامج اجتماعي وتأهيلي لمستفيديها

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور محمد العيسى، لـ"سبق": برامج الجمعية شملت الدمج الاجتماعي وبرامج إعادة التأهيل للمستفيدين، وتأتي هذه الجهود ضمن ما تقدمه المملكة العربية السعودية للعناية بالمجتمع بشكل عام وبالفئات الأشد حاجة بشكل خاص، وتتكامل الجهود الحكومية مع القطاعين الخاص وغير الربحي لتشكل منظومة مُحكَمة تقدم العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية للعناية بالفئات التي تحتاج إلى نوع مختلف من الاهتمام.