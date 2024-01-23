حصاد 2023.. "أجواد" تقدم قرابة 1700 برنامج اجتماعي وتأهيلي لمستفيديها

كشفت الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد"، عن منجزات عام 2023م؛ حيث قدمت 1680 برنامجًا للمستفيدين، وأكثر من 400 خدمة رعاية نهارية ولاحقة، استفاد منها 100 مستفيد، وسجلت وحدة التطوع 1211 ساعة تطوعية في منصة العمل التطوعي.
كما سجلت "100 مستفيد" وقدّمت عدد 408 من خدمات الرعاية النهارية واللاحقة، كما أقامت وحدة البرامج والأنشطة في مركز الإيواء التابع لـ(أجواد) 1680 برنامجًا شَمِلَ برامج الدمج الاجتماعي وبرامج إعادة التأهيل، بالإضافة إلى تسجيل وحدة التطوع عدد 1211 ساعة تطوعية في منصة العمل التطوعي.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور محمد العيسى، لـ"سبق": برامج الجمعية شملت الدمج الاجتماعي وبرامج إعادة التأهيل للمستفيدين، وتأتي هذه الجهود ضمن ما تقدمه المملكة العربية السعودية للعناية بالمجتمع بشكل عام وبالفئات الأشد حاجة بشكل خاص، وتتكامل الجهود الحكومية مع القطاعين الخاص وغير الربحي لتشكل منظومة مُحكَمة تقدم العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية للعناية بالفئات التي تحتاج إلى نوع مختلف من الاهتمام.
وأضاف "العيسى": مخرجات وأهداف الجمعية تتم وفق اللوائح والإرشادات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبما يتوافق مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد"، تأسست في عام 1439 لتقدم أنموذجًا متميزًا في الرعاية والتأهيل من خلال مركزها الإيوائي بمدينة الرياض، ويترأسها حاليًا وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل ونخبة من الأعضاء الإداريين في القطاع غير الربحي.