"القرني "يزور معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب ويطلع على جهود المؤسسات التعليمية

قام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني بزيارة معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب، واطلع على جهود منسوبيه المشاركين بالجناح في المعرض لنشر ثقافة التدريب التقني والمهني بين أوساط المجتمع، كما اطلع على جهود الشركات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المشاركة في المعرض والتقنيات الحديثة التي تساهم في تطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.