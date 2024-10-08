"القرني "يزور معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب ويطلع على جهود المؤسسات التعليمية

قام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني بزيارة معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب، واطلع على جهود منسوبيه المشاركين بالجناح في المعرض لنشر ثقافة التدريب التقني والمهني بين أوساط المجتمع، كما اطلع على جهود الشركات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المشاركة في المعرض والتقنيات الحديثة التي تساهم في تطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
وصرح المدير العام، مرعي بن سعد القرني، على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز التعليم التقني وتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة.
وأشار إلى أن مشاركة التدريب التقني والمهني تأتي لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متقدمة تتماشى مع التطورات العالمية، مما يساهم في تطوير المهارات والارتقاء بمستويات التعليم والتدريب في المملكة، حيث تم خلال المعرض استعراض عدة ابتكارات واختراعات بأيدي متدربي ومتدربات التدريب التقني والتي لاقت اهتمام وإعجاب زوار المعرض.
يذكر بأن التدريب التقني والمهني شريك في معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب بنسخته الخامسة، والذي أقيم في جدة من 5 إلى 7 أكتوبر 2024.
ويعتبر هذا المعرض منصة هامة تجمع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب من مختلف الدول لتبادل الخبرات والابتكارات في مجالات التعليم والتكنولوجيا التدريبية، فيما كانت قد شاركت أكثر من 150 جهة عارضة، بما في ذلك مؤسسات دولية ومحلية من 18 دولة.