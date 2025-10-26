جمعية الدعوة بأجياد تعقد جمعيتها العمومية الثالثة وتنتخب مجلس إدارتها الجديد

وجرت عملية الانتخاب وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، من خلال مراسم تصويت شارك فيها الأعضاء لاختيار المجلس الجديد عبر حصول المرشحين على أعلى عدد من الأصوات. وفي هذا السياق، اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أسماء مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد حتى عام 2029م، وجاء التشكيل على النحو الآتي:

د. عصام بن هاشم الجفري (الرئيس)، د. أيمن بن منصور بيفاري (نائب الرئيس)، أ. منصور بن حسن فاسي (عضو)، د. عناية بن حسن كوشك (عضو)، د. سامي بن محمد زمزمي (عضو)، أ. فايز بن عايض العتيبي (عضو)، أ. ياسر بن محمد الحربي (عضو).