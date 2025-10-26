جمعية الدعوة بأجياد تعقد جمعيتها العمومية الثالثة وتنتخب مجلس إدارتها الجديد

عقدت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد اجتماع جمعيتها العمومية العادية الثالثة لعام 2025م، بحضور أغلبية الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع إدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة من قِبل لجنة الانتخابات، وبحضور ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وجرت عملية الانتخاب وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، من خلال مراسم تصويت شارك فيها الأعضاء لاختيار المجلس الجديد عبر حصول المرشحين على أعلى عدد من الأصوات. وفي هذا السياق، اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أسماء مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد حتى عام 2029م، وجاء التشكيل على النحو الآتي:
د. عصام بن هاشم الجفري (الرئيس)، د. أيمن بن منصور بيفاري (نائب الرئيس)، أ. منصور بن حسن فاسي (عضو)، د. عناية بن حسن كوشك (عضو)، د. سامي بن محمد زمزمي (عضو)، أ. فايز بن عايض العتيبي (عضو)، أ. ياسر بن محمد الحربي (عضو).
عقب ذلك، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، جرى خلاله توزيع المناصب القيادية بالمجلس، حيث تم اعتماد الرئيس ونائب الرئيس، كما رحّبت الجمعية بالمجلس الجديد مقدّمةً التهنئة لهم بثقة الأعضاء، ومتمنيةً لهم التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة العطاء الدعوي.
وقدّمت الجمعية خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق على ما بذلوه من جهود مثمرة خلال فترة عملهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي الجمعية المستمر لتعزيز العمل المؤسسي وتحقيق رؤيتها في نشر الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030.