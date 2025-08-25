الكلية التقنية للاتصالات و المعلومات" بجدة تستقبل 563 متدرب جديد

استقبلت الكلية التقنية للاتصالات و المعلومات بجدة اليوم الأثنين ، المتدربين المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الاول 1447هـ، وعددهم 563 متدرب تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية، فيما تعمل إدارة شؤون المتدربين على برنامج لتهيئتهم و الذي يستمر على مدار يومي الأثنين و الثلاثاء.
و حضر الاستقبال: عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس طارق بن محمد الغامدي ووكيل الكلية للتدريب المهندس محمد الصباغ مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية وعدد من هيئة التدريب بالكلية.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات لهم، مؤكدًا ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للمؤسسة والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلاً.
وذكر العامودي أن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدرب وتعريفه بأنظمة الكلية ولوائحها، مضيفًا أن البرنامج يستمر لمدة يومين لافتًا إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة خدمات المتدربين للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.
وأعلن العامودي ترحيبه بالمتدربين المستجدين وقدم لهم العديد من النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية.
وأشار العامودي إلى أن الكلية دأبت على تكريم المتدربين المتميزين والمتفوقين في كل فصل تدريبي وذلك بتقديم الشهادات والحوافز المادية ومنها: المكافآت المالية وتصريح دخول السيارات للمواقف المخصصة للمتدربين المتميزين وتخفيض نسبة 50 % على جميع الخدمات المقدمة من المستثمرين داخل الكلية تحفيزًا وتشجيعًا من الكلية لهم.
وطالب العامودي جميع متدربي الكلية بأن يحذو حذوهم ليكونوا من المتميزين في الكلية وقال: الكلية جندت طاقاتها لاستقبال المتدربين وتهيئة جميع الفصول التدريبية في جميع الأقسام لهم وذلك بصيانة جميع الأجهزة والمباني للبدء الجدي في العام التدريبي الجديد وتضم الكلية ثلاثة أقسام وهي تقنية الاتصالات و الحاسب وتقنية المعلومات وتقنية الإلكترونيات ويلتحق بالكلية أكثر من 1600 متدرب في جميع تخصصاتها.