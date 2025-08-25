الكلية التقنية للاتصالات و المعلومات" بجدة تستقبل 563 متدرب جديد

‏استقبلت الكلية التقنية للاتصالات و المعلومات بجدة اليوم الأثنين ، المتدربين المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الاول 1447هـ، وعددهم 563 متدرب تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية، فيما تعمل إدارة شؤون المتدربين على برنامج لتهيئتهم و الذي يستمر على مدار يومي الأثنين و الثلاثاء.