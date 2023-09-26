"هيئة الصحفيين السعوديين" و"فاو" حفر الباطن يحتفلان بيوم الوطن

احتفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين ومعهد الـ"فاو" للتدريب العالي في حفر الباطن، باليوم الوطني الثالث والتسعين، بحضور عدد من صحفيي وإعلاميي المحافظة.
بدأ الحفل بنشيد وطني، لمجموعة من الأطفال نال استحسان الحضور، تلا ذلك كلمة مدير معهد "فاو" صقر الوثيري، قال فيها: "إن هذا الاحتفال جاء ليكرس أهمية اليوم الوطني لإبراز جهود المملكة في هذا اليوم المبارك الذي تم فيه توحيد هذه البلاد بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، وجهود أبنائه الذين ساروا على خطاه".
فيما قال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن سلمان المشلحي: "اليوم الوطني هو يوم محفور بالذاكرة ويمثل رمزًا للوحدة والتلاحم لبناء وطننا الشامخ وتوحيده على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - الذي قام ببناء دولة عظيمة وطدت ركائز الوحدة ورسخت قيم العدل والمساواة.
حتى أصبحت بفضل الله قوة إقليمية وعالمية تسير بخطى واثقة نحو المستقبل وتحقيق التطلعات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما االله ـ".
وشاركت الفنانة التشكيلية وجدان العريض، بلوحة فنية لسمو ولي العهد، رسمتها على سجادة بطول 2 متر وعرض 1:20 متر.
وفي ختام احتفال فرع الهيئة والمعهد، تم تكريم المشاركين في الحفل والتقطت الصور التذكارية معهم.