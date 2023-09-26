"هيئة الصحفيين السعوديين" و"فاو" حفر الباطن يحتفلان بيوم الوطن

بدأ الحفل بنشيد وطني، لمجموعة من الأطفال نال استحسان الحضور، تلا ذلك كلمة مدير معهد "فاو" صقر الوثيري، قال فيها: "إن هذا الاحتفال جاء ليكرس أهمية اليوم الوطني لإبراز جهود المملكة في هذا اليوم المبارك الذي تم فيه توحيد هذه البلاد بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، وجهود أبنائه الذين ساروا على خطاه".