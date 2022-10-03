نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي الأحساء ويكّرم عدداً من الشركات والشخصيات

وتابع: "إن الأحساء حباها الله سبحانه وتعالى بميزات تنافسية ومقومات كبيرة، بموقعها الجغرافي المميز، وكثافتها السكانية العالية ووفرة الأيدي العاملة المدربة، وصروحها العلمية، واحتضانها واحة الأحساء التي تعتبر من أكبر الواحات الطبيعية في العالم والمسجلة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الإنساني لليونسكو، وفي باطنها حقل الغوار الذي يعد أكبر حقل نفطي في العالم، وميناء العقير التاريخي بشواطئه الخلابة، وتكامله مع ما تمتلكه الأحساء من مواقع تراثية يفوق عددها 65 موقعاً مسجلاً ضمن سجل التراث الوطني، لتكون منظومة صناعة السياحة في الأحساء".