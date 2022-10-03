نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي الأحساء ويكّرم عدداً من الشركات والشخصيات

شرَّف الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم الاثنين، حفل الأهالي الذي أقيم في مبنى محافظة الأحساء، وحضره عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وأهالي محافظة الأحساء وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين.
وتفصيلاً، ألقى الدكتور سعدون بن سعد السعدون كلمة الأهالي في بداية الحفل وجاء فيها: "يسعدني باسمي ونيابة عن أهالي الأحساء أن أرحب بسموكم الكريم ومقدمكم الميمون إلى الأحساء والتي تفخر بزيارتكم الكريمة يحفظكم الله".
وأضاف: "في البداية نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وهو القائد الطموح صاحب الرؤية الشاملة والحرص على البناء والازدهار يحفظه الله، ويسدد خطاه، وأرحب بمقدمكم الميمون إلى الأحساء أحساء الخير والعطاء. أحساء التاريخ العريق والتراث الأصيل والعلم والثقافة والإنتاجية وبلد التعايش والحضارة الإنسانية".
وتابع: "إن الأحساء حباها الله سبحانه وتعالى بميزات تنافسية ومقومات كبيرة، بموقعها الجغرافي المميز، وكثافتها السكانية العالية ووفرة الأيدي العاملة المدربة، وصروحها العلمية، واحتضانها واحة الأحساء التي تعتبر من أكبر الواحات الطبيعية في العالم والمسجلة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الإنساني لليونسكو، وفي باطنها حقل الغوار الذي يعد أكبر حقل نفطي في العالم، وميناء العقير التاريخي بشواطئه الخلابة، وتكامله مع ما تمتلكه الأحساء من مواقع تراثية يفوق عددها 65 موقعاً مسجلاً ضمن سجل التراث الوطني، لتكون منظومة صناعة السياحة في الأحساء".
ومن ناحيته، قال الشيخ علي السلمان في كلمته "يسرني ويشرفني وأنا أقفُ بين أيديكم أن أرحب بصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي شرف الأحساء بزيارته.. فمرحباً بأمير المحبة والعطاء ومرحباً بأمير الأخلاق والتواضع ومرحباً بأمير العدل والمساواة، الذي يدخل بزيارته السرور على كل أهل الأحساء من شرقها إلى غربها والذي جعل الاهتمام بالأحساء وأهلها نصب عينيه".
وأضاف السلمان " إن الأحساء تمر بمرحلة انتقالية وبمشاريع جبارة، على كافة المستويات، من مجمعات وشوارع وأنفاق ومستشفيات ومنتزهات، وآثار تظهر الأحساء وحضارتها، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة والحكيمة ومن سمو أمير المنطقة الشرقية ومن سموكم الكريم وبإشراف ومتابعة من أميرنا الغالي سمو محافظ الأحساء".
وأردف السلمان "إن الأحساء كغيرها من مدن المملكة تنعم بالأمن والأمان، الذي تتميز به المملكة على كافة المستويات والذي يفتقده الكثير من دول العالم وحق لنا أن نفتخر فبلادي بلاد الأمن والإيمان وبلادي بلاد الفخر والاعتزاز وبلادي ضمت بين جوانحها الحرمين الشريفين وبلادي قبلة المسلمين".
وخلال الحفل كرم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الشركاء الإستراتيجيين وهم: شركة الإسمنت السعودية، شركة عبدالعالي العجمي، شركة انفوست العقارية، مشبب الحراجين، حفيظ المري، مجموعة السماح، أرامكو السعودية، الشركة الوطنية للإسكان.
كما كرم الدكتور أحمد الشعيبي رئيس تجمع الأحساء الصحي سابقاً والشيخ لؤي الراشد رئيس المحكمة العامة بالأحساء سابقاً.