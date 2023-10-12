معهد "الأئمة والخطباء" يطلق مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" في تيماء

وفي التفاصيل، أقامت المبادرة، أمس الأربعاء، ندوة ألقاها عضو الدعوة في فرع الوزارة بمنطقة تبوك الشيخ سالم بن محمد باطرفي، وأدارها مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تيماء سعد بن نواش العنزي، في مسرح المركز الحضاري.