معهد "الأئمة والخطباء" يطلق مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" في تيماء

أطلق معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تيماء، مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة".
وفي التفاصيل، أقامت المبادرة، أمس الأربعاء، ندوة ألقاها عضو الدعوة في فرع الوزارة بمنطقة تبوك الشيخ سالم بن محمد باطرفي، وأدارها مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تيماء سعد بن نواش العنزي، في مسرح المركز الحضاري.
وتستهدف الندوة منسوبي المساجد، خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات، حيث تطرقت الندوة إلى أهمية لزوم الجماعة وحث الناس عليها، وبيان حقوق ولي الأمر.
وشدد الشيخ سالم باطرفي على أهمية الأمر بالاجتماع والتحذير من الافتراق، مبيناً أثر رسالة المسجد في تحقيق وحدة الصف واجتماع الكلمة.
وتهدف الندوة إلى تعزيز دور منسوبي المساجد في تحقيق وحدة الصف، وتقوية روح المسؤولية لدى منسوبي المساجد، وإيضاح طرق حفظ الأمن في المجتمع، وكذلك المساهمة في تحصين الشباب ضد التوجهات المتطرفة.